Pub

Está já marcada uma avaliação médica da autora do crime, de acordo com as autoridades

Um bebé com um ano de idade foi esta segunda-feira morto pela mãe, por apedrejamento, no Lubango, capital da província angolana da Huíla, estando já marcada uma avaliação médica da autora do crime, anunciou a polícia.

Segundo o porta-voz do comando provincial da Huíla da Polícia Nacional, superintendente-chefe Carlos Alberto, a mulher já se encontra sob custódia das autoridades policiais, que contactaram o hospital psiquiátrico do Lubango para avaliação do seu estado clínico.

O superintendente-chefe Carlos Alberto explicou que a criança encontrava-se com a avó materna, quando a mãe foi buscá-la e cometeu o crime.

"Esta é uma situação muito complicada e deixa a sociedade chocada, pois não se acredita que uma mãe em sã consciência tenha a coragem de praticar tal infortúnio. Mas está-se a aferir o grau de insanidade da acusada e caso não se registe patologia nela, será acusada e responsabilizada criminalmente", referiu o responsável, citado pela agência noticiosa angolana, Angop.