François Bayrou, candidato do centro nas três últimas presidenciais em França, anunciou ontem que não tentará nestas eleições cumprir o sonho de criança de chegar ao Palácio do Eliseu. Em face da situação grave do país e do risco de a multiplicação de candidaturas distrair os eleitores e favorecer a extrema-direita, o líder do Movimento Democrático (MoDem) propôs uma aliança a Emmanuel Macron, que as sondagens põem a lutar diretamente com François Fillon por um lugar na segunda volta contra Marine Le Pen. O ex-ministro e candidato independente do En Marche! já concordou.

"A aliança proposta por Bayrou baseia-se nos valores e nas ideias, inscreve-se plenamente na procura de renovação e de união que, desde o início, é a nossa. É por isso que a aceito", escreveu Macron no Twitter. O ex-ministro da Economia, falando numa "atitude corajosa e inédita que representa um ponto de viragem na campanha presidencial", reúne-se hoje com o líder do MoDem. O último encontro de ambos foi na semana passada, quando Bayrou mantinha ainda a expectativa sobre a candidatura.

As sondagens davam ao atual presidente da Câmara de Pau (nos Pirenéus Atlânticos) apenas 5% das intenções de voto - nas presidenciais de 2002 teve 6,8%, nas de 2007 conseguiu um recorde de 18,7%, não tendo ido além dos 9,1% cinco anos depois. E muitos dos centristas já tinham apoiado publicamente Macron. "Se for candidato, será absurdo, porque tudo o que sonhou e tudo o que usou para justificar a sua candidatura em 2007 e 2012, Macron está hoje em posição de cumprir", tinha dito um desses aliados nessa semana à AFP.

Bayrou, que festeja os 66 anos em maio e desde criança sonha ser presidente, disse ontem que abdicar da candidatura é uma decisão "altruísta" mas também "um gesto de esperança" para o país. O ex-ministro da Educação de Jacques Chirac admitiu que "nunca nos últimos 50 anos da democracia em França a situação esteve tão fragmentada". O líder do MoDem alertou para o risco de crescimento da extrema-direita de Marine Le Pen e de como isso representa "um perigo grande e imediato para o nosso país e para a Europa". E não poupou críticas à esquerda e à direita.

"O balanço do governo cessante é tal que as primárias da esquerda escolheram um opositor à política seguida desde o início do mandato", afirmou, sem dizer o nome do presidente François Hollande ou do ex--ministro da Educação, que é o candidato socialista, Benoît Hamon. "À direita, as revelações mostram não apenas a existência de privilégios e de derivas, mas, o que é mais chocante, a aceitação tácita destes abusos", acrescentou, referindo-se ao candidato d"Os Republicanos, François Fillon, e à alegada contratação fictícia da sua mulher como assessora parlamentar. Bayrou tinha inicialmente apoiado a candidatura de Alain Juppé à presidência, mas este perdeu as primárias.

Em relação a Macron disse que ele era "brilhante", apesar de em setembro ter dito que era o "candidato dos interesses financeiros". Ao propor a sua aliança, Bayrou deixou três exigências. Uma delas é precisamente que o ex-ministro da Economia inclua no seu programa uma lei de "moralização da vida pública", que vise especificamente a luta contra os conflitos de interesse. "Recuso, como sempre recusei em toda a minha vida, que os grandes interesses mantenham a vida pública como refém. Não vou ceder nada na separação da política e do dinheiro", indicou ontem. A outra exigência é uma "verdadeira alternância, uma verdadeira mudança das práticas e não uma reciclagem das antigas". Além disso, o líder do MoDem pede ainda uma reforma política que permita a introdução da proporcionalidade nas eleições legislativas.

"Cabala política" de Le Pen

O guarda-costas e a chefe de gabinete da líder da Frente Nacional foram ontem detidos para interrogatório pelas autoridades francesas, que investigam as suspeitas de que ambos foram contratados de forma fictícia como assistentes do partido de extrema-direita no Parlamento Europeu. Thierry Légier e Catherine Griset foram ontem ouvidos pelos agentes do gabinete anticorrupção, tendo o segurança saído em liberdade sem qualquer acusação e a secretária sido acusada de abuso de confiança.

"É triste", reagiu Marine Le Pen, lembrando, contudo, que "os franceses sabem perfeitamente a diferença entre os assuntos verdadeiros e as cabalas políticas". Em causa está um inquérito aberto pela Procuradoria de Paris em dezembro, com base nas informações do Parlamento Europeu. Este exige a Le Pen o reembolso dos 339 946 euros que terão sido pagos aos dois entre 2010 e 2016, alegando que estes não ocuparam as funções de assistentes para os quais foram remunerados com fundos públicos europeus. O caso não tem afetado as sondagens da candidata, que continua à frente na primeira volta.