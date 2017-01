Pub

Presidente cessante dos EUA amnistiou general que mentiu ao FBI numa investigação sobre fugas de informação.

O Presidente Obama amnistiou terça-feira o seu antigo "general favorito", James Cartwright, que prestou um falso depoimento ao FBI na investigação a uma fuga de informação sobre um ataque informático lançado pelos Estados Unidos contra o Irão.

O nome do general consta de uma lista de 64 pessoas perdoadas pelo Presidente cessante dos EUA e anunciadas terça-feira pela Casa Branca.

O antigo general aposentado reconheceu em outubro de 2016 ter feito uma falsa declaração ao FBI, um crime pelo qual foi acusado.

"Estive errado ao induzir em erro o FBI. Assumo total responsabilidade", admitiu o antigo número dois do Estado-Maior General das Forças Armadas.

James Cartwright mentiu ao FBI quando disse que não era fonte de um jornalista do "New York Times", que escreveu um livro sobre os detalhes de um ataque informático dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irão.