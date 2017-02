Pub

Na China, o consumo deste animal, em extinção, pode ser punido com mais de dez anos de prisão.

As autoridades chinesas estão a investigar um banquete organizado por funcionários do Governo onde foram alegadamente servidos pangolins, um dos mamíferos mais traficados do mundo e que está em vias de extinção.

A investigação foi lançada depois de fotos do jantar terem sido colocadas nas redes sociais.

O pangolim é o único mamífero totalmente coberto por escamas e que, quando ameaçado por predadores, se enrola sobre si próprio para se proteger.

Na China e no Vietname considera-se que tem propriedades medicinais.

A polícia está a investigar se o mamífero foi consumido num banquete realizado na província de Guangxi, no sul da China, detalhou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Uma mensagem que se tornou viral no Weibo, o Twitter chinês, indica que funcionários do governo de Guangxi convidaram investidores para comer o animal, que está em perigo de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Várias fotografias do jantar foram colocadas na Internet, com o comentário do utilizador: "É a primeira vez que como [pangolim]. Estou rendido a este sabor exótico".

Na China, o consumo de pangolim pode ser punido com mais de dez anos de prisão.

"Hoje em dia, o que mais se destaca nos funcionários do governo é a perversidade", escreveu um internauta no Weibo, referindo-se ao banquete.

"Uma vergonha!", disse outro.

A Agência de Investimento e Promoção de Guangxi era inicialmente suspeita de ter recebido o banquete, mas a comissão local de disciplina do Partido Comunista Chinês ilibou o organismo.

Citada pela Xinhua, a comissão detalhou que apenas um funcionário do governo participou no banquete.

Cerca de um milhão de pangolins foram caçados em florestas na Ásia ou em África ao longo da última década.