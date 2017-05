Pub

O mural apareceu de sábado para domingo e representantes do artista já confirmaram que se trata de uma obra de Banksy

Um homem a destruir uma das estrelas da bandeira da União Europeia. É esta a imagem que o artista urbano Banksy pintou num mural num edifício em Dover, perto do terminal do ferry que liga Inglaterra ao continente. Esta é a primeira obra do conhecido artista sobre o 'brexit', aludindo à desintegração da própria União, numa altura em que as negociações com Bruxelas estão na ordem do dia em Inglaterra.

O mural apareceu de sábado para domingo e representantes do artista já confirmaram que se trata de uma obra de Banksy.

Em 2015 o artista passou por Calais onde deixou obras que chamavam a atenção para a crise de refugiados: um mural numa parede do campo de refugiados conhecido como a "selva" mostrava Steve Jobs, fundador da gigante tecnológica Apple, com um saco de lixo preto ao ombro e um computador vintage na outra mão, aludindo às origens de Steve Jobs, cujo pai era um imigrante sírio.