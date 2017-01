Polícia fecha a rua perto da Holey Artisan Bakery, palco do ataque em julho

Pub

No atentado morreram 22 pessoas

Um combatente considerado "um dos cérebros" do ataque em julho a um café da capital do Bangladesh que causou 22 vítimas mortais, foi hoje declarado morto na sequência de uma operação da polícia em Daca, anunciaram as autoridades.

O corpo de Nurul Islam Marzan e de outro presumível militante islâmico foram descobertos numa casa num bairro de Rayer Bazar, disse à AFP um porta-voz da polícia de Daca.

"Descobrimos dois corpos, um deles era de Marzan", disse o comissário adjunto Yusuf Ali.

A mesma fonte afirmou que Marzan, com cerca de 30 anos, era "um dos cérebros" da tomada de reféns a 01 de julho no restaurante Holey Artisan Bakery, situado no bairro de Gulshan, em que morreram 22 pessoas, incluindo 18 estrangeiros.

O grupo Estado Islâmico tinha reivindicado o ataque em Daca e publicado imagens da carnificina antes do assalto pela polícia.

Mas as autoridades do Bangladesh negam a presença de qualquer grupo terrorista internacional no país.