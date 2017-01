Pub

Agora na Turquia, Bana quer continuar a chamar a atenção para a situação das crianças que continuam na Síria

Bana Alabed, a criança de sete anos que relatava no Twitter os horrores da guerra síria a partir de Aleppo, escreveu ao presidente dos Estados Unidos, pedindo-lhe ajuda para que salvar as crianças e o povo da Síria, que "merecem paz". "Se me prometer que vai fazer alguma coisa para ajudar as crianças da Síria, seremos amigos", escreveu.

Bana ficou célebre por descrever em inglês - com a ajuda da mãe, ainda que a facilidade com que usava a língua estrangeira em tão tenra idade tenha sido questionada - as dificuldades das pessoas que se encontravam na zona de Aleppo controlada pelos rebeldes, tendo procurado chamar a atenção sobretudo para a situação difícil das crianças afetadas pelo conflito e que nunca tinham vivido em paz.

Entretanto, a zona de leste de Aleppo foi evacuada pelas forças turcas e muitos dos civis foram transferidos para a Turquia. Foi o caso da família Alabed, que chegou a ser recebida no Palácio Presidencial de Ancara pelo presidente Erdogan, depois de em dezembro ter conseguido sair da Síria.

Desde que chegou à Turquia, Bana continua a utilizar o Twitter para lançar apelos à paz, em nome das crianças que sofrem com a guerra.

Mas decidiu agora enviar uma carta a Donald Trump, cuja posição sobre a Síria não é conhecida com exatidão: o presidente dos EUA, que tomou posse no passado dia 20 de janeiro, já disse ser a favor de interromper a ajuda aos rebeldes sírios mas, recorda a BBC, falou recentemente da necessidade de estabelecer "zonas seguras" na Síria, o que iria servir de auxílio às forças que lutam contra o regime.

A carta de Bana, enviada à BBC pela mãe da criança, Fatemah - que é professora de inglês - fala sobre a necessidade de intervir devido aos "milhões de crianças sírias" que sofrem por causa dos adultos. "Agora, na Turquia, posso sair à rua e divertir-me. Posso ir à escola, mesmo que ainda não tenha ido. É por isto que a paz é importante para todas as pessoas, incluindo para si", escreve a menina síria. "Sei que será o presidente da América, poderia por favor salvar as crianças e o povo da Síria? Tem de fazer alguma coisa pelas crianças da Síria, porque elas são como as suas crianças e merecem paz, como vocês. Se me prometer que vai fazer alguma coisa para ajudar as crianças da Síria, seremos amigos", escreveu Bana, concluindo: "Aguardo com expetativa o que fará pelas crianças da Síria".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.