Seja em França ou na Tunísia, dois anos depois de terem sofrido atentados o número de visitantes estrangeiros começa a recuperar

Todos os anos são 78 milhões os visitantes - entre estrangeiros e espanhóis e segundo dados do Gabinete de Turismo da cidade - que passeiam ao longo dos 1,2 quilómetros das Ramblas de Barcelona. Uma média de 200 mil por dia. Por isso, ao escolherem um local que para muitos é sinónimo de férias e diversão, o Estado Islâmico está mais do que nunca a atacar um modo de vida ocidental e o turismo. Um pouco como a Al-Qaeda fez em 2002 na ilha indonésia de Bali ou como o próprio ISIS ao ter como alvo o Museu do Bardo, em Tunes, em 2015, ou o Passeio dos Ingleses, em Nice, no ano passado.

Em Barcelona, o atentado de quinta-feira apanhou a cidade em pleno debate sobre o turismo. A capital catalã foi palco nas últimas semanas de protestos contra a vaga de turistas que, apesar da sua importância para a economia local, começa a ser vista como tendo também um lado negro. "Barcelona é um modelo de sucesso turístico. E uma das razão, entre muitas outras, é a sua segurança", lembrava ontem no El País Ricard Santomà, decano da Faculdade de Turismo Sant Ignas, da Universidade Ramón Llull. O académico admite ser "muito possível que haja um efeito no número de turistas a curto prazo" após o atentado nas Ramblas "como vimos em cidades como Paris".

A capital francesa foi palco de uma série de ataques coordenados em novembro de 2015 que tiveram como alvos o Stade de France, várias esplanadas e a sala de espetáculos do Bataclan, fazendo 130 mortos. Em pleno outono, os terroristas podem não ter tido os turistas especificamente em mente quando decidiram agir. Mas a verdade é que com dois atentados em menos de um ano - em janeiro o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo e a uma mercearia judaica fez 17 mortos - França viu os números do turismo cair em 2016. Um cenário agravado quando o tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel se lançou de camião contra a multidão que festejava o 14 de Julho no Passeio dos Ingleses em Nice, tendo matado 86 pessoas. Mas os números de 2017 revelam uma recuperação.

A Europa está longe de ser a única a ver o terrorismo afastar os turistas. O Norte de África, que já perdera visitantes devido à instabilidade causada pela Primavera Árabe, também tem sido alvo de atentados. Sobretudo a Tunísia. Este foi o país que melhor soube gerir o pós-revolta popular que em 2011 derrubou o regime de Ben Ali mas não escapou ao terrorismo. Em março de 2015, três militantes do ISIS atacaram o Museu do Bardo em Tunes, fazendo 21 mortos, muitos deles turistas ocidentais. Tal como eram turistas a maioria das vítimas do ataque a tiro, em junho do mesmo ano, numa praia de Sousse. Das 38 vítimas, 30 eram britânicos. Passados dois anos sobre os atentados, a Tunísia ainda está a tentar recuperar a confiança dos turistas. Em 2015 o número de visitantes baixou 25%, para os 5,4 milhões, e os lucros caíram 35%, para 935 milhões de euros. O desemprego alastrou no setor, levando muitos resorts à falência. Hoje há algum otimismo no setor, apoiado pelas estatísticas. Até 31 de julho, a Tunísia recebera já 3,1 milhões de visitantes neste ano, mais 27% do que no mesmo período de 2016. E até o Reino Unido já retirou a recomendação aos seus cidadãos para não viajarem para aquele país.

Se o Estado Islâmico tem os turistas como alvos claros nos últimos anos, a Al-Qaeda já há muito dirigira os seus ataques contra eles. Em 2002, um ataque numa zona turística de Bali matou 202 pessoas, inclusive um militar português estacionado em Timor-Leste e que ali se encontrava de férias, e ainda em junho passado um outro militar português morreu num resort perto de Bamako, no Mali, num ataque reivindicado por um grupo ligado à rede terrorista fundada pelo saudita Osama bin Laden.