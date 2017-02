Pub

Há pelo menos cinco vítimas mortais oficializadas, precisamente o número de pessoas que ia a bordo. Uma testemunha presente no centro comercial referiu que nenhum dos presentes na superfície tinha sido ferido

Uma avioneta caiu num centro comercial de Melbourne, nas imediações do aeroporto de Essendon. A explosão deu-se pelas 9.00 horas australianas - 23.00 horas portuguesas - e causou cinco vítimas mortais, precisamente o mesmo número de pessoas que ia a bordo, sendo precoce adiantar se as vítimas correspondem a 100% aos tripulantes da aeronave.

O número de passageiros da avioneta foi confirmado pelas autoridades locais, sendo que uma das rodas do avião terá caído numa via rápida, que foi encerrada de imediato, devido, também, à enorme bola de fumo negra que se verificou.

"Eu vi o avião descer muito rapidamente. Não vi o momento do impacto, mas depois de atingir o edifício vi logo uma bola de fogo muito densa", disse uma testemunha à estação televisiva ABC Melbourne.

Outra testemunha, no caso uma mulher, disse à Fairfax Radio que tinha deixado a sua filha na loja Spotlight e que tinha sido a sua filha a referi-lhe que o avião caíra naquela loja mas sem fazer vítimas, apesar do incêndio provocado de imediato. Uma das explicações para isso pode estar no facto de o centro comercial ainda não ter aberto ao público quando o trágico acidente ocorreu.

Segundo se sabe, a aeronave deslocava-se para King Island, uma ilha do estado da Tansmânia.