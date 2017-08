Pub

Situação ocorreu na Rússia, mas imagens já deram a volta ao mundo

São imagens impressionantes, que mostram a dimensão da natureza. Um avião a passar junto de três tornados, sobre o Mar negro, antes de aterrar em Soshi, na Rússia.

O vídeo já correu mundo, bem como uma outra imagem, alegadamente captada a bordo desse avião.

"O céu ficou escuro, apareceu um género de neblina. Começámos a olhar com atenção porque não conseguíamos distinguir nada. De início, achámos que tinha acontecido alguma coisa e então começou tudo a ficar escuro e os tornados começaram a aparecer", descreveu uma passageira do avião ao RT. Kseniya Vasilieva garante que ninguém a bordo do aparelho entrou em pânico e que todos se limitaram a filmar a cena.

Apesar da proximidade sugerir a ideia de um potencial perigo, ninguém se magoou e o avião aterrou em segurança.