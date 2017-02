Pub

O piloto do voo da American Eagle declarou emergência assim que descolou da pista de Charlotte

Um avião da companhia American Eagle foi obrigado a aterrar, esta quarta-feira, de emergência na pista do aeroporto internacional de Charlotte, nos Estados Unidos, instantes após a descolagem.

E tudo porque antes de levantar voo embateu num veado. O piloto do voo 5320 declarou de imediato emergência, tendo feito de imediato as manobras necessárias para o regresso à pista.

O embate causou estragos na parte da frente da asa do lado direito do aparelho. No entanto, este incidente não causou quaisquer ferimentos nos 44 passageiros que seguiam a bordo do avião que tinha como destino Gulfport, no Mississippi.