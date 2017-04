Pub

Aparelho perdeu a roda depois de ter partido de Belize. Piloto decidiu continuar viagem

Um avião fez uma aterragem de emergência no aeroporto internacional de Sarasota-Bradenton, Florida, Estados Unidos, depois de uma viagem desde o Belize. Pouco depois de ter levantado voo, o piloto foi informado de que perdera uma roda, mas decidiu continuar viagem até ao destino final.

As imagens mostram a aterragem do aparelho e as chamas que surgem no seu percurso. No entanto, apesar do susto e da tensão perante a situação, a aterragem correu bem e não foi necessária a intervenção das equipas de emergência que se encontravam no local.