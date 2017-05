Pub

Momento dramático foi captado em vídeo

Uma avioneta explodiu no ar e despenhou-se numa estrada onde circulavam dezenas de carros, esta terça-feira, no estado de Washington, EUA. Um dramático acidente que, no entanto, apenas provocou danos materiais.

O momento foi captado em vídeo por um dos automobilistas na zona, Guanting Li, que tinha equipado no seu veículo uma câmara. As imagens, que reproduzimos em baixo nesta página, são já virais nas redes sociais.

Apesar da violência do impacto, tanto piloto como passageiro saíram incólumes dos destroços da avioneta. Alguns automóveis no local ficaram danificados, mas não há registo de feridos.

Segundo o canal local Q13, da Fox, o aparelho - um Piper - tinha descolado minutos anos do aeródromo Paine Field, de Everett, e logo depois começou a perder potência.

O piloto, um homem do Oregon, informou a torre de controlo que iria proceder a uma aterragem de emergência, mas já não foi possível regressar à pista. O aparelho perdeu altitude, sofreu uma pequena detonação num dos seus motores e depois embateu num semáforo, o que provocou uma violenta explosão.

Veja o vídeo:

A polícia e os bombeiros locais partilharam nas redes sociais imagens de como ficou o aparelho, que pode ver em cima.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.