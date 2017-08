Pub

Voo realizado de acordo com o Tratado Internacional de Céu Aberto

Um avião de vigilância russo sobrevoou espaço aéreo dos Estados Unidos, concretamente junto do Pentágono, o Capitólio e ainda outros edifícios do governo em Washington, de acordo com fontes oficiais.

O Tupolev Tu-154, da Força Aérea da Rússia, fez um voo de acordo com o Tratado Internacional de Céu Aberto, que os Estados Unidos e outras 33 nações também assinaram. Este tratado diz que os países podem realizar voos de observação desarmados no solo de outros membros, de forma a promover a transparência e os esforços internacionais do controlo de armas.

Foi a própria polícia do Capitólio que emitiu um alerta esta quarta-feira, alertando para o facto de um avião "autorizado" sobrevoaria Washington a baixa altitude entre as 11.00 e as 15.00. "Este voo será monitorizado pela Polícia do Capitólio dos EUA e outras agências do governo federal", lia-se no alerta.