Pub

Voo fazia ligação entre Índia e Inglaterra quando perdeu o contacto com o controlo de tráfego aéreo

Um voo da companhia aérea indiana Jet Airways foi abordado por caças alemães, na passada quinta-feira, dia 16, após os pilotos terem perdido o contacto com o controlo de tráfego aéreo enquanto sobrevoavam a Alemanha. A falta de comunicação deixou as autoridades alemãs em alerta e por isso foram enviados dois caças Typhoon para escoltar o Boeing 777-300.

Segundo um comunicado da Jet Airways, citado pelo jornal India Today, iam a bordo do avião, que fazia a ligação entre Bombaim e Londres, 330 passageiros e 15 membros da tripulação.

O momento em que os caças abordam o avião foi filmado por um piloto da British Airways que viajava das Maldivas para Londres, e divulgado nas redes sociais.

A comunicação entre a aeronave foi "perdida durante breves momentos" enquanto o avião sobrevoava Colónia, explica o comunicado. "A comunicação foi restaurada poucos minutos depois, mas como medida de precaução, a Força Aérea Alemã enviou aeronaves para garantir a segurança do voo", continuou a Jet Airways.

A companhia aérea afirmou ainda que o voo chegou a Londres em segurança e sem qualquer outro incidente.

A Direção Geral da Aviação Civil da Índia afirmou que vai abrir um inquérito para perceber o que provocou o corte da comunicação e a tripulação do voo da Jet Airways foi suspensa até ao final da investigação.

Em julho do ano passado uma situação parecida aconteceu com um avião da TAP em França. A aeronave, que fazia a ligação entre Lisboa e Copenhaga, foi abordada por um caça francês, na sequência de uma falha de comunicação que durou vários minutos: o avião português esteve algum tempo sem responder ao controlo de tráfego aéreo e até ao caça. O incidente aconteceu poucos dias depois do atentado em Nice.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.