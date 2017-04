Pub

As autoridades estão a investigar as causas do acidente

Um avião despenhou-se este sábado em Cuba, segundo confirmaram à agência EFE fontes diplomáticas, que especificaram que não se tratava de um voo comercial. Oito militares morreram no desastre aéreo, confirmou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba.

"Na manhã deste sábado 29 de abril aconteceu um lamentável acidente, quando um avião AN-26, das Forças Armadas Revolucionárias, que havia descolado às 6.38 da manhã do aeroporto de Playa Baracoa, município da Bauta, se despenhou na Loma de la Pimienta, município da Candelaria, na província de Artemisa", disse o ministério em comunicado.

Versões iniciais davam conta de que seguiam 39 pessoas a bordo.

Segundo o CiberCuba, que avançou a notícia, o site foi contactado por um familiar de um membro da tripulação e confirmou que o avião se despenhou.

O avião em causa era um Antonov An26, de turbo-hélice.

Em atualização