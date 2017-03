Pub

Imprensa local coloca a hipótese de não existirem sobreviventes

Um avião caiu esta segunda-feira no aeroporto do Sudão do Sul, na cidade de Wau. A aeronave pertencia a uma companhia aérea sul sudanesa - a South Supreme Airlines - e teria a bordo 44 passageiros, segundo o jornal sudanês National Courier.

Ainda não foi confirmado o número de vítimas. Reuters e a Afp apenas falam de feridos. "Ninguém morreu, mas há feridos", disse um trabalhador humanitário perto do local à Reuters.

"17 ou 18 pessoas feridas no acidente foram levadas para o hospital", disse um jornalista à Reuters.

A imprensa local diz que é possível que não existam sobreviventes.

O jornal local National Courier publicou no Twitter imagens do acidente com a informação de que há suspeitas de que ninguém tenha sobrevivido.

