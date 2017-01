Pub

Pequeno aparelho despenhou-se no mar a cerca de dois quilómetros da pista de aterragem

Um pequeno avião caiu esta quinta-feira no mar de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, matando os ocupantes. Entre eles estava o magistrado Teori Zavascj, o relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal de Justiça.

Ao início da noite (hora de Lisboa) o filho do magistrado confirmava pelo Facebook a morte do pai.

Teori Zavascj era considerado uma figura central nas investigações de corrupção da Lava Jato já que tinha a responsabilidade de homologar as colaborações premiadas (ajuda em troca da diminuição da pena) fornecidas pelos envolvidos nos processos desta investigação no STF.

Antes do acidente, o juiz trabalhava nas informações colhidas em delações premiadas de mais de 70 quadros de topo da construtora Odebrecht.

As autoridades aéreas brasileiras confirmaram apenas que o aparelho levava quatro pessoas a bordo.

O avião, um Hawker Beechcraft King Air C90, tem capacidade para oito pessoas. Vinha de São Paulo, com destinho a Paraty, e, segundo o G1, caiu a cerca de dois quilómetros de distância da pista de aterragem.

O mesmo jornal online noticia ainda que estão 50 militares e três embarcações da Marinha, além da equipa do Corpo de Bombeiros do Rio. As operações estão a ser dificultadas pelo mau tempo.

