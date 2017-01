Pub

Várias pessoas terão morrido num hotel italiano na sequência de uma avalanche, após a série de sismos que afetou nas últimas 24 horas. Cerca de 30 pessoas estariam no hotel quando o acidente aconteceu, segundo as autoridades italianas.

Várias pessoas foram encontradas sem vida no Hotel Rigopiano, na cidade de Farindola na montanha Gran Sasso, na região de Abruzzo, de acordo com o canal de televisão SkyTG24.

A agência de notícias italiana, Ansa, cita membros das equipas de salvamento dizendo que "foram encontrados muitos mortos".

A avalanche terá sido espoletada pelos quatro terremotos e várias réplicas que se fizeram sentir nesta zona na quarta-feira, de acordo com um membro da equipa de salvamento.

As equipas de resgate lutaram durante a noite para conseguir chegar ao hotel na zona montanhosa do Gran Sasso, de acordo com a BBC.

O teto colapsou parcialmente e as autoridades foram alertadas pela população de Farindola, mas uma tempestade de neve e estradas cortadas tornaram o acesso ao hotel Rigopiano difícil. Os primeiros elementos das equipas de salvamento só chegaram de esquis às 04.00 da manhã (03.00, em Portugal continental).

Segundo o jornal italiano La Repubblica, foram resgatadas duas pessoas com vida que, no momento do acidente, não estavam dentro do edifício.

Em atualização