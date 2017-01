Pub

Casal com três filhos já estava à espera do 'incidente', mas não que a neve entrasse dentro de casa

A maioria das avalanches surge sem avisos, mas os californianos Steven e Melissa Siig normalmente são avisados: vivem em Alpine Meadows, onde é frequente serem provocadas avalanches para retirar a neve que se acumula no topo da montanha e limpar as pistas de ski. Foi o que aconteceu na passada terça-feira, mas o desfecho foi diferente do habitual: o casal viu, literalmente, a neve entrar-lhe pela porta da frente.

"Estamos ainda em casa à espera que possam realizar os trabalhos de limpeza. As condições são graves e não vamos sair até que limpem a encosta por cima da nossa casa", escreveu Steven Siig no Facebook, acrescentando que o edifício fora já projetado prevendo este tipo de situações, com uma espécie de "bunker" que serve de abrigo a eventuais deslizamentos de neve.

Siig ficou preso com a família, os três filhos e a mulher, e ainda um animal de estimação, um pastor alemão. Apesar de já ter visto várias avalanches, garante que esta foi a primeira vez que a neve lhe entrou em casa.