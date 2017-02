Pub

Homem foi apresentado na Fox News como "conselheiro da defesa e da segurança", mas suecos não sabem quem ele é

Autoridades suecas dizem não reconhecer o homem que a Fox News apresentou numa entrevista como "conselheiro da defesa e da segurança nacional sueca". A entrevista de Nils Bildt foi emitida na passada quinta-feira, dia 23, e nela o conselheiro falou sobre a ligação entre a imigração no Suécia e o aumento da criminalidade.

A sua opinião de especialista servia para esclarecer algumas questões que surgiram desde que Trump falou de um atentado na Suécia que nunca aconteceu. Contudo, a credibilidade do conselheiro foi posta em causa este fim de semana pois os ministérios suecos da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dizem não conhecer Nils Bildt.

Bildt foi um convidado do The O"Reilly Factor e entrevistado por Bill O'Reilly. Ao longo do programa lamentou que os liberais suecos não percebam as consequências de receber tantos imigrantes. "Nós não conseguimos integrar estas pessoas", disse Bildt, segundo o Guardian.

"Não conhecemos este homem", disse Mikael Abramsson, porta-voz das forças armadas suecas. "Nunca ouvimos falar dele nas forças armadas suecas e ele não pode falar em nosso nome", continuou, segundo o New York Times.

O ministério dos Negócios Estrangeiros sueco garantiu que não tem nenhum funcionário chamado Nils Bildt, segundo o mesmo jornal, e o diretor da divisão de terrorismo na Escola Superior de Defesa em Estocolmo disse que "não existe nenhum Nils Bildt".

Os registos consultados pelo New York Times mostram que Nils Bildt era na verdade Nils Tolling e que mudou de nome em maio do ano passado. Jornais suecos dizem que Bildt começou a usar este apelido - que é o mesmo do antigo primeiro-ministro sueco Carl Bildt - em 2013, quando iniciou a sua carreira como um político de extrema-direita.

O produtor do programa The O"Reilly Factor disse num comunicado que Bildt foi recomendado por várias pessoas. "Depois da pré-entrevista e de rever a biografia dele, concordámos que ele seria um bom convidado para falar do tópico daquela noite, disse David Tabacoff, segundo o The Guardian.

O tema do programa era as consequências do grande fluxo de imigração na Suécia e ao longo da emissão era dito que a Suécia europeu com mais imigrantes per capita, a maioria deles muçulmanos, e relacionava estes números com o aumento da criminalidade.

A Casa Branca explicou este mês que quando Trump falou do atentando na Suécia, estava na verdade a falar do aumento da criminalidade, após ter visto uma reportagem na Fox News.

