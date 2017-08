Pub

Cerca de 30 mil pessoas do Texas vão precisar de abrigo devido à destruição causada pela passagem da tempestade Harvey

O chefe da polícia de Houston, Art Acevedo, disse esta segunda-feira que as autoridades resgataram 2 mil pessoas das inundações na cidade do Estado do Texas.

Acevedo falava numa conferência de imprensa de atualização das informações sobre a tempestade Harvey, que provocou chuvas muito intensas e as consequentes inundações em várias localidades do Texas, nomeadamente em Houston, quarta maior cidade dos Estados Unidos, com cerca de dois milhões de habitantes.

O responsável adiantou que existem 185 pedidos de resgate pendentes desde esta segunda-feira de manhã, referindo esperar que as pessoas em causa sejam resgatadas até ao final do dia.

O Harvey tocou terra na madrugada de sábado, na costa do Texas, como furacão de categoria 4, numa escala de cinco, perdeu força nas primeiras horas e tornou-se uma tempestade tropical.

O diretor da agência federal de gestão de emergências norte-americana, FEMA, disse esta segunda-feira que cerca de 30 mil pessoas do Texas (sul) vão precisar de abrigo devido à destruição causada pela passagem da tempestade.

Brock Long referiu que a FEMA estava "a tentar reforçar as operações de busca e salvamento numa zona muito vasta", adiantando que teriam sido afetados "30 a 50 condados".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, decretou o estado de emergência federal no Texas na sexta-feira à noite e esta segunda-feira no Louisiana, para onde se dirige a tempestade tropical.