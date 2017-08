Pub

Têm entre 17 e 24 anos e são de origem marroquina

As autoridades espanholas procuram quatro jovens, entre os 17 e os 24 anos, suspeitos de estarem ligados aos atentados que aconteceram na Catalunha, em Barcelona e Cambrils.

Os quatro suspeitos são de origem marroquina e residentes em Ripoll e Ribes de Freser. Entre os suspeitos está Moussa Oukabir, de 17 anos e irmão de um dos suspeitos já detidos. As autoridades acreditam que Moussa pode ser o condutor da carrinha que atropelou dezenas de pessoas na zona das Ramblas, em Barcelona.

A informação é avançada pelo El País, que diz ter tido acesso a um documento interno das autoridades.

Os outros três suspeitos são Said Aalla, de 18 anos, natural de Naour, em Marrocos, mas as autoridades têm conhecimento de uma morada do jovem em Ripoll.

Também de Ripoll são os outros dois homens procurados, Mohamed Hychami, de 24 anos, e Younes Abouyaaqoub, de 20. Ambos são naturais de Mrirt, também em Marrocos, acrescenta o El País.

Recorde-se que, nesta altura, a polícia já fez quatro detenções relacionadas com o duplo atentado na Catalunha: três dos suspeitos são de nacionalidade marroquina e outro é espanhol, natural de Melilla. Nenhum tem no cadastro delitos relacionados com terrorismo.