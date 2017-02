Pub

Instituição cuidava de vítimas de tortura e violência policial e foi encerrada pela polícia

A polícia egípcia encerrou hoje uma organização que trata vítimas de tortura e trauma, indicou uma eminente psiquiatra fundadora da instituição, descrevendo o sucedido como o mais recente ataque das forças de segurança à sociedade civil no Egito.

Aida Seif el-Dawla disse à agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) que quando a sua equipa chegou ao Centro Al-Nadeem para Reabilitação de Vítimas de Violência hoje de manhã, as instalações tinham sido seladas pela polícia e o porteiro do edifício tinha sido detido, acabando por ser mais tarde libertado.

A responsável da instituição publicou na rede social Facebook fotografias de lacre sobre os puxadores das portas dos gabinetes e comentou: "Vamos continuar".

O encerramento do centro, que oferece tratamento a vítimas de tortura e documenta casos de violações policiais, ocorre enquanto Aida Seif el-Dawla está a contestar em tribunal, desde o ano passado, uma ordem judicial para fechar o centro.

A ordem, emitida em março de 2016, nunca foi tornada pública, mas assenta alegadamente em vagas queixas do Governo relativas a infração de regulamentos do Ministério da Saúde.

O fecho do centro surge numa fase de tensão crescente no país, onde mover processos judiciais contra organizações não-governamentais (ONG) se tornou comum.

Ao longo do ano passado, as forças de segurança detiveram operários fabris em greve, e a Human Rights Watch instou hoje os promotores do ministério público egípcio a deixar cair as acusações contra pelo menos 26 deles, acusados nos últimos meses pelo Estado por participarem em greves e protestos pacíficos.

Na quarta-feira, a polícia realizou uma operação num café do centro do Cairo e deteve seis homens, de acordo com o advogado deles, Halem Henish.

Quatro dos homens, ativistas políticos que recentemente cumpriram penas de prisão em casos separados, foram libertados algumas horas depois, juntamente com um quinto detido, desconhecendo-se até agora o paradeiro do sexto detido, precisou o advogado.

Logo após a libertação, um dos ativistas relatou na sua conta do Facebook que os seis foram interrogados de olhos vendados por oficiais da Segurança Nacional num edifício não oficial.

Hoje, num seminário sobre contraterrorismo promovido pelo exército, o Presidente egípcio, Abdel-Fattah al-Sissi, referiu novamente as preocupações com a segurança, num discurso em que sublinhou a ameaça do terrorismo e enfatizou a necessidade de solidariedade com os militares e a polícia, que elogiou por liderarem os esforços de combate ao terrorismo no país.

Al-Sissi utilizou já em ocasiões anteriores discursos do mesmo teor para justificar ações violentas por parte das forças de segurança contra organizações da sociedade civil, classificando-as como necessárias para deter as ameaças à segurança nacional.

O Centro Al-Nadeem, fundado em 1993, é uma de muitas ONG sob investigação por alegadamente receberem fundos estrangeiros de forma ilegal, num caso repetidas vezes criticado por ser politicamente motivado.

Além da psiquiatra Aida Seif el-Dawla, também o prestigiado jornalista de investigação Hossam Bahgat, o advogado de direitos humanos Gamal Eid e outros foram proibidos de viajar e os seus bens foram também congelados por um tribunal.