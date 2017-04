Pub

Bomba foi encontrada poucos dias depois da explosão no metro que fez 14 mortos em casa de conhecidos do principal suspeito

As autoridades russas desativaram esta quinta-feira um engenho explosivo encontrado num prédio residencial em São Petersburgo, onde viviam os presumíveis cúmplices do "terrorista suicida" que na segunda-feira matou 14 pessoas no metro da cidade.

"O artefacto foi desativado e os suspeitos detidos", disse aos jornalistas o chefe do distrito onde se encontra o apartamento, segundo a Lusa.

O Comité de Instrução da Rússia, autoridade que investiga o atentado, anunciou hoje a detenção de várias pessoas que tiveram contacto com Akbarzhon Dzhalílov, de nacionalidade russa, mas de origem quirguiz, e presumível autor do atentado no metro de São Petersburgo.

Os bombeiros foram chamados e os apartamentos do edifício onde estava a bomba foram evacuados, segundo a Reuters, que cita a agência russa Tass.

O engenho explosivo foi encontrado três dias depois da explosão no metro de São Petersburgo. No dia desse atentado terrorista, as autoridades desativaram também um engenho explosivo improvisado numa estação de metro.

O principal suspeito do atentado, Akbarzhon Jalilov, de 22 anos, terá morrido no local.