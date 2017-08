Pub

Homem responsável pelo atentado nas Ramblas poderá ser dos cinco terroristas abatidos na noite de quinta-feira

O homem que atropelou dezenas de pessoas na quinta-feira, na zona das Ramblas, em Barcelona, será um dos cinco terroristas abatidos durante a madrugada na região balnear de Cambrils, dizem os jornais espanhóis, citando fontes policiais. Os Mossos d'Esquadra ainda não confirmaram, dizendo que a polícia continua a trabalhar na identificação do condutor do veículo.

A polícia catalã já tinha colocado a hipótese de o condutor da carrinha branca que avançou contra a multidão, numa das zonas mais movimentadas de Barcelona, ser um dos terroristas abatidos em Cambrils.

Refira-se que o alegado condutor do veículo de Barcelona tinha sido identificado como Moussa Oukabir, de 17 anos, irmão de um dos quatro suspeitos que já estão sob custódia das autoridades.

Em conferência de imprensa ao início da tarde, o chefe dos Mossos d'Esquadra explicou que três dos cinco homens abatidos em Cambrils - depois de terem atropelado transeuntes na zona do porto - já tinham sido identificados e esperava-se "nas próximas horas" que fossem identificados os outros dois.

A confirmar-se a informação avançada pelo El País e pelo El Periódico, Moussa Oukabir terá então participado neste segundo atentado, horas depois de ter atropelado dezenas de pessoas nas Ramblas. Moussa estava numa lista de quatro suspeitos procurados pela polícia, divulgada pela imprensa espanhola.

Os outros três suspeitos são Said Aalla, de 18 anos,Mohamed Hychami, de 24 anos, e Younes Abouyaaqoub, de 20.

Nesta altura, a polícia já fez quatro detenções relacionadas com o duplo atentado na Catalunha: três dos suspeitos são de nacionalidade marroquina e outro é espanhol, natural de Melilla. Nenhum tem no cadastro delitos relacionados com terrorismo.