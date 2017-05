Pub

Atos de vandalismo serão represálias após atuação policial contra gangues que traficam droga

A manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro começou de forma violenta. Homens mascarados fizeram vários ataques a autocarros, incendiando oito e dois camiões, como represálias depois de atuação policial em algumas favelas.

Ao início da tarde, o balanço contabilizava dois mortos vítimas de confrontos, onde ainda foram baleados três polícias.

De acordo com o Jornal Hoje, os passageiros de um dos autocarros mal tiveram tempo de sair, tendo conseguido deixar o veículo já com este a arder.

Os ataques aconteceram no final da manhã brasileira e, inclusivamente, levaram ao fecho de dois acessos importantes do Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi chamada a intervir. Terão sido efetuados para distrair as autoridades da operação que estavam a fazer na zona de Cordovil, diz o Extra.

Pela manhã, as autoridades haviam feito uma rusga, devido à guerra entre gangues rivais, que traficam droga, em Cordovil, que levaram à detenção de 42 pessoas e apreensão de 32 armas, até agora.

"O que estamos a ver é mais uma tentativa de criminosos aqui no Rio de Janeiro de atuar em áreas vizinhas, áreas de influência de outras fações criminosas. Criminosos tentaram atuar contra a fação que opera na Cidade Alta. Mas é importante falarmos que, em primeira mão, a Polícia Militar está no terreno para que possamos tirar estes criminosos da rua", disse o porta-voz da Polícia Militar, major Ivan Blaz.

A cidade está em estado de pré-alerta, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Os atos de vandalismo estão a condicionar o trânsito e a deslocação da população. Alguns dos veículos queimados estão a ser pilhados.

