Um autocarro de dois andares embateu hoje contra um estabelecimento comercial em Lavander Hill, Londres, inglaterra, causando vários feridos, disse a Scotland Yard.

Entre os feridos encontram-se duas passageiras que viajavam no piso superior do autocarro.

O veículo de transporte de passageiros chocou, por volta das 06:00 (mesma hora em Lisboa), contra uma loja do bairro de Lavander Hill, sudoeste de Londres, perto da estação ferroviária de Clapham Junction.

Elementos do corpo de bombeiros e da Polícia Metropolitana encontram-se no local assim como equipas médicas que prestaram assistência a "várias pessoas".

O condutor do autocarro foi transportado para um hospital no sul de Londres mas não foram fornecidos dados sobre a gravidade dos ferimentos.

Através de uma mensagem difundida através da rede social Twitter, a polícia de Wandsworth (sul de Londres) avisou que a "rua vai permanecer encerrada ao trânsito durante algum tempo".

Amy Mullineux, uma enfermeira que viajava no autocarro, que se dirigia para Waterloo, disse à agência de notícias britânica Press Association (PA) que o condutor do veículo lhe disse que tinha perdido os sentidos antes de chocar contra a loja.

"Falei com ele que me disse que ficou sem consciência antes do autocarro embater contra a loja", disse Mullineux acrescentando que o motorista "não se recorda do choque" e que os médicos admitiram que pode ter sofrido um desmaio.

