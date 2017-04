Pub

Colisão frontal provocou explosão vista a centenas de metros de distância

Pelo menos 24 pessoas morreram esta quinta-feira quando um autocarro chocou de frente com um camião cisterna transportando combustível, no sudoeste do México. A colisão provocou uma forte explosão, cujas chamas foram visíveis a centenas de metros de distância.

O acidente, noticia a Reuters, aconteceu na localidade de Petacalco, no estado de Guerrero, na costa do Pacífico. Além das vítimas mortais, há ainda registo de pelo menos nove feridos, com queimaduras graves.

Segundo a polícia local, foi o autocarro, que se dirigia para a costa, que terá saído da sua mão indo embater de frente com o camião cisterna, que tinha saído do porto de Lazaro Cadenas, onde havia sido carregado.

As autoridades investigam o que levou ao acidente.

