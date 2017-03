Pub

Veículo despenhou-se de uma altura de 10 metros

Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas depois de um autocarro ter caído de uma ponte numa província central do Panamá, segundo a imprensa local citada pela agência de notícias espanhola Efe.

O autocarro, que fazia a ligação entre a província de Bocas Del Toro e a Cidade do Panamá (capital do país), caiu de uma altura de cerca de 10 metros, em Ciénaga Vieja, no distrito de Antón, na província de Coclé.

Ao local deslocaram-se várias autoridades de socorro e de segurança e alguns dos feridos estão a ser transportados de helicóptero, segundo informaram as autoridades na rede social Twitter.

