Governo de coligação decidiu proibir burca e niqab em escolas ou tribunais

A coligação austríaca no poder concordou com a proibição do véu integral em espaços públicos, nomeadamente em escolas e tribunais, e está mesmo a considerar interditar aos funcionários públicos o uso do lenço islâmico e outros acessórios que possam ser classificados como símbolos religiosos.

Segundo a BBC, a adoção destas medidas estará relacionada com a tentativa do governo para contrariar a ascensão do Partido da Liberdade, de extrema-direita, e que quase viu ser eleito Norbert Hofer, candidato nas últimas presidenciais.

"Estamos comprometidos com uma sociedade aberta, que pressupõe igualmente uma comunicação aberta. Um véu integral em espaços públicos constituiu um obstáculo e será, portanto, banido", refere o plano do governo austríaco, sem aprofundar detalhes.

De acordo com dados recolhidos pela BBC, na Áustria cerca de 150 mulheres usam o véu integral - a burca e o niqab - mas responsáveis do sector do turismo admitem que a adoção da medida poderá provocar uma queda no número de turistas oriundos de países maioritariamente muçulmanos.

Um porta-voz do governo austríaco revelou à imprensa local que a proibição do véu integral seria aplicada tanto no centro de Viena como em resorts turísticos de esqui, tendo o vice-chanceler da Áustria admitido que a proibição do véu islâmico é um passo "simbólico" para o país.

A França e a Bélgica baniram a burca em 2011 e o parlamento holandês está, nesta altura, a analisar uma medida semelhante.