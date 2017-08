Pub

Australianos acusados de planearem um atentado num avião da companhia Etihad, que ia sair de Sydney, eram orientados a partir do estrangeiro pelo grupo extremista Estado Islâmico, disse hoje a polícia australiana.

"As instruções eram dadas por um membro importante do Estado Islâmico (EI)", que é "um comandante" do movimento, declarou Michael Phelan, comissário-adjunto da polícia federal australiana.

Um engenho explosivo devia ter sido colocado, a 15 de julho, a bordo de um avião da Etihad Airways, transportadora dos Emirados Árabes Unidos, mas a tentativa fracassou antes de os alegados autores terem passado os controlos de segurança, indicou a polícia.

Quatro homens foram detidos em Sydney, Austrália, a 29 de julho, no âmbito deste caso.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Na quinta-feira, a polícia australiana disse que dois homens, de 32 e 49 anos, tinham sido acusados de prepararem um ato terrorista. Um terceiro homem continua sob custódia e o quarto foi libertado na terça-feira sem acusação.

Os dois acusados, que devem comparecer a tribunal na sexta-feira, arriscam a prisão perpétua.

A comunicação com o EI começou em abril. O grupo extremista enviou aos suspeitos os componentes para um engenho explosivo improvisado (IED, em inglês) através de um serviço de transporte internacional, a partir da Turquia.

Depois, o responsável do EI explicou como fabricar a bomba com aqueles componentes, "explosivos de qualidade militar" que teriam causado "danos significativos", disse Phelan.

"Com a assistência deste comandante [do EI], os acusados montaram o engenho explosivo e pensamos que o IED estava operacional e devia ser colocado no voo" da Etihad, acrescentou o investigador.

A razão pela qual o projeto abortou não são claras. "Há especulações", disse o comissário.

O engenho, dissimulado num aparelho de cozinha, "não passou a fase de registo", talvez porque a bagagem onde se encontrava tenha sido considerada demasiado pesada.

Para Phelan, esta é "uma das conspirações mais sofisticadas alguma vez tentadas em território australiano".

A Austrália participa, desde o verão de 2014, na coligação internacional, liderada por Washington, que realiza ataques aéreos contra o EI no Iraque e na Síria.

Canberra elevou o nível de alerta terrorista em setembro de 2014, devido ao risco de atentados inspirados por organizações como o EI.

Desde então, as autoridades frustraram uma dezena de ataques e 70 pessoas foram acusadas. Entre os ataques que não foram evitados conta-se um sequestro num café de Sydney. Dois reféns e o autor foram mortos.

O destino do voo visado não foi divulgado, mas a imprensa australiana referiu Abu Dhabi como possibilidade. No início da semana, a Etihad anunciou estar a trabalhar com as autoridades australianas.

A segurança foi reforçada nos aeroportos australianos depois da detenção dos quatro homens, em Sydney, no sábado.