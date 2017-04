Pub

Rebecca Sharrock afirma que se lembra de ter começado a sonhar aos 18 meses e sabe citar os livros de Harry Potter

"Quando estava a ler um jornal em 2014, vi um artigo que dizia que era impossível lembrarmo-nos de eventos pessoais que nos tenham acontecido antes dos quatro anos. Pensei: 'que disparate'". As palavras são de Rebecca Sharrock, uma das 80 pessoas no planeta que tem uma Memória Biográfica Altamente Superior (HSAM, em inglês).

Num artigo escrito no blog Omni, Rebecca, de 27 anos, natural de Brisbane, Austrália, explica que se lembra de algo que aconteceu quando tinha apenas 12 dias de vida. O acontecimento em causa é uma fotografia em que os pais a colocaram ao volante do carro.

"Como bebé estava curiosa em relação ao volante e ao assento do carro", escreveu.

Consegue citar os livros de Harry Potter palavra por palavra mas, por outro lado, também se recorda de todos os momentos mais dolorosos, de acordo com o The Independent.

Rebecca fala de como observava, do berço, os seus brinquedos e a ventoinha no quarto. Fala de um "vestido de cetim que lhe fazia comichão" no seu primeiro aniversário e também de um brinquedo da Minnie que a "aterrorizava".

"Quando tinha 18 meses comecei a sonhar sempre que adormecia. Naquela idade eu pensava que estava a deixar a minha casa quando estava a dormir e, por isso, queria a minha mãe comigo sempre que dormia", acrescentou.

Para melhor entender a mente e a memória humana, Rebecca Sharrock faz atualmente parte de dois estudos, com cientistas norte-americanos e australianos, na esperança que a investigação possa ajudar pessoas com problemas de memória e até demência.