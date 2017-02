Pub

Explosão, causada por um bombista suicida, ocorreu perto de uma porta lateral do edifício

Pelo menos 12 pessoas morreram hoje num atentado bombista suicida perto do edifício do Supremo Tribunal do Afeganistão, em Cabul, confirmou um responsável afegão.

De acordo com Najib Danish, porta-voz adjunto do Ministério do Interior afegão, pelo menos 10 outras pessoas ficaram feridas na explosão, causada por um bombista suicida.

A mesma fonte disse que a explosão ocorreu perto de uma porta lateral do edifício, que é usada pelos funcionários judiciais.

Até ao momento, nenhum grupo terrorista reivindicou o atentado. No entanto, os talibãs têm vindo a atacar os tribunais -- especialmente o Supremo e os seus funcionários -- tanto na capital como nas outras províncias afegãs.

Um porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Wahidullah Majroh, tinha avançado anteriormente que o atentado causara 22 feridos, incluindo oito mulheres e uma criança.

O atentado ocorreu às 16:00 hora local (11:30 em Lisboa), quando os funcionários judiciais da mais alta instância afegã abandonavam as instalações após o dia de trabalho.