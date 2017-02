Pub

Reuniões entre credores e governo grego devem começar na próxima semana. Grécia precisa de dinheiro até julho

O governo de Alexis Tsipras aceitou legislar medidas adicionais exigidas pelos credores europeus e que permitirão avançar na aplicação do terceiro programa de ajuda à Grécia, mas sem mais austeridade, uma condição imposta por Atenas. Este acordo foi firmado na reunião do Eurogrupo que teve lugar ontem em Bruxelas.

"Haverá uma mudança nas políticas, com um afastamento da austeridade e com um maior ênfase em reformas profundas", declarou o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, no final do encontro de ontem, que durou apenas duas horas, uma curta duração que foi até mencionada de forma bem disposta pelo próprio holandês. "Estou muito contente com este resultado", declarou.

O ministro das Finanças holandês adiantou que os credores - Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Mecanismo Europeu de Estabilidade e FMI - irão regressar a Atenas e trabalhar com as autoridades gregas para desenhar um pacote adicional de reformas estruturais, que envolverão o sistema fiscal, o sistema de pensões e a regulação do mercado de trabalho, sublinhando que estas reformas têm sido algumas das exigências feitas pelo FMI. "Temos de perceber que neste momento não há um acordo político, é muito cedo para isso. É um passo muito bom e positivo que mostra que as instituições têm confiança suficiente e um acordo comum para voltar a Atenas", prosseguiu o holandês.

Dijsselbloem alertou, no entanto, para o facto de haver "ainda muito trabalho a fazer" por isso "iremos deixar as instituições e o governo grego fazerem esse trabalho no terreno em detalhes mais técnicos". Só depois, "e quando houver um acordo ao nível técnico", o assunto voltará ao Eurogrupo "para termos uma discussão política final sobre as últimas etapas do programa".

No que diz respeito a prazos, o presidente do Eurogrupo lembrou que a Grécia "não tem nenhum problema de liquidez a curto prazo". "Mas todos temos um sentido de urgência por uma questão de confiança. Se queremos que o crescimento económico prossiga na Grécia e comece a cimentar-se a confiança é um fator-chave", sublinhou. Atenas tem neste momento liquidez, mas precisa de receber uma tranche do regaste até julho, altura em que terá de pagar 6,257 milhões de euros de vencimento da sua dívida.

De acordo com uma fonte do governo grego, as negociações sobre a segunda avaliação do atual programa de resgate devem ser retomadas na próxima semana e concluídas rapidamente. "Este acordo inclui a condição inviolável imposta pelo lado grego de não haver nem mais um euro de austeridade", adiantou a mesma fonte - a Grécia aceitou legislar reformas que serão adotadas a partir de 1 de janeiro de 2019, na condição de o impacto fiscal ser neutro.

As negociações sobre a segunda avaliação do programa de resgate grego estavam num impasse por causa dos atrasos na implementação de reformas por parte de Atenas. Mas também devido aos desentendimentos entre os próprios credores sobre a participação ou não do Fundo Monetário Internacional no atual programa de ajustamento - o terceiro, no valor de 86 mil milhões de euros, acordado em julho de 2015.