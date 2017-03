Pub

Ataque suicida contra a sede dos serviços secretos foi seguida por explosão perto de esquadra da polícia

Pelo menos uma pessoa morreu e 35 ficaram feridas num ataque terrorista contra vários pontos de Cabul, capital do Afeganistão, segundo a Reuters.

Um terrorista suicida tentou atingir hoje o edifício dos serviços secretos afegão em Cabul fazendo espoletar uma bomba cuja explosão se sentiu em toda a cidade, disse o gabinete do ministro do Interior do Afeganistão.

"O bombista tentou entrar na sede do NDS (National Directorate of Security) no sul da cidade. O atacante morreu e duas pessoas ficaram feridas", disse à France Press o porta-voz do ministro do Interior, Najibullah Danish.

Uma outra explosão de grande intensidade foi registada nas proximidades de uma esquadra policial no oeste de Cabul, causando vários feridos e, de acordo com fontes oficiais, há ainda tiroteios na zona do incidente.

O porta-voz da polícia de Cabul, Abdul Basir Mujahid, confirmou à agência de notícias EFE que "uma explosão aconteceu nas proximidades do complexo da polícia do distrito seis, mas ainda se desconhece a natureza da explosão".

O porta-voz do Ministério da Saúde, Ismail Kawusi, disse que os hospitais da área receberam seis feridos e que as ambulâncias estão a dirigir-se para a zona da explosão.

A agência de notícias Associated Press referiu que neste ataque à esquadra de polícia, o terrorista fez explodir um carro armadilhado.

Zabihullah Mujahid, um porta-voz do grupo extremista talibã, já reivindicou a responsabilidade por ambos os ataques, de acordo com a AP.

(Atualizada às 10h50: acrescentada informação sobre a segunda explosão)

