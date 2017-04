Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

Pub

Informação foi revelada pelo chefe do Pentágono

O ataque americano a uma base aérea síria na semana passada destruiu "20 por cento das unidades operacionais" do regime de Bachar al-Assad, declarou hoje o secretário americano da Defesa Jim Mattis.

"O governo sírio seria imprudente se utilizasse as armas químicas novamente", acrescentou o chefe do Pentágono em comunicado.

Comissão da ONU identifica 25 ataques químicos desde 2011

A Comissão de investigação da ONU sobre crimes cometidos na Síria conseguiu investigar e documentar, entre 2013 e princípios de abril, 25 ataques com armas químicas, tendo conhecimento da existência de outros que não teve possibilidade de revelar publicamente.

Fontes da ONU citadas pela agência noticiosa EFE referiram que não se trata de uma lista exaustiva dos ataques químicos que ocorreram na Síria desde o início do conflito, há mais de seis anos.

A lista enuncia apenas os incidentes com este tipo de armas que a Comissão de investigação teve capacidade para investigar e que cumprem em simultâneo o padrão de provas exigido e que permite a sua divulgação pública.

A lista de ataques com armas químicas da Comissão ainda não inclui o último e presumível ataque com armas químicas à cidade rebelde de Khan Sheikhoun, na província síria de Idleb, com um balanço de 84 mortos e 546 feridos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

No entanto, a Comissão disse na semana passada que estava a investigar as circunstâncias do ataque, e considerou "imperativo" que sejam julgados os autores deste presumível "crime de guerra", como foi qualificado pelo organismo multilateral.

Uma equipa da Organização para a proibição de armas químicas (OPAQ) encontra-se atualmente na Síria para investigar o ataque.