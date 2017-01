Pub

Organização próxima do grupo terrorista desafiou há dias "lobos solitários" a transformarem "as canções e palmas" dos europeus "em choros e lamentos". Atentado fez 39 mortos

O atentado contra a discoteca Reina em Istambul, que fez 39 mortos e 69 feridos às primeiras horas do Ano Novo, é tirado a papel químico do apelo feito há dias por uma organização próxima do Estado Islâmico. O apelo era para os chamados "lobos solitários" na Europa, dizendo que entre os "alvos perfeitos" estavam "discotecas" e pedindo para "transformar as canções e palmas" dos europeus "em choros e lamentos". O ataque de ontem ainda não foi reivindicado e as autoridades turcas lançaram uma caça ao homem para apanhar o atirador, que aproveitou o caos para fugir.

Eram 01.15 em Istambul (22.15 de dia 31 em Lisboa) e ainda havia fila para entrar na popular discoteca Reina, na parte europeia da cidade, sob uma das pontes que cruza o Bósforo. "Vínhamos para passar um bom momento, mas de repente transformou-se tudo no caos e numa noite de horror", disse à AFP Maximilien, um italiano que aguardava para entrar quando começaram os disparos. Um polícia (estavam destacados 17 mil agentes para as festas de Ano Novo na cidade) e um civil que estavam à entrada foram as primeiras vítimas mortais.

Depois, o atirador entrou na discoteca onde estariam entre 700 e 800 pessoas e começou a disparar indiscriminadamente. "Ouvimos o homem gritar Allahu Akbar [Deus é grande]. Ouvimos os passos dele a esmagar o vidro", disse à Reuters Hadeel, uma libanesa que estava com o marido. "Saímos pela cozinha, havia sangue em todo o lado e corpos", acrescentou. Em pânico, várias pessoas atiraram-se às águas geladas do Bósforo para fugir aos tiros.

Apesar da rápida resposta das autoridades, o atirador conseguiu também fugir, deixando a arma automática para trás. Os sobreviventes chegaram a falar de vários atiradores, mas as autoridades negam-no, dizendo contudo que mudou de roupa (a certa altura usava um gorro de Pai Natal). A polícia estudava ontem as mais de 300 câmaras de segurança da discoteca para tentar perceber para onde terá ido, suspeitando-se que pode ter-se escondido entre os feridos. Pelo menos 69 pessoas deram entrada no hospital e quatro estavam em estado considerado crítico, segundo o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu.

Entre os 39 mortos há pelo menos 23 estrangeiros - sete sauditas, quatro iraquianos (um com dupla nacionalidade canadiana), três jordanos, dois tunisinos (um com passaporte francês), dois indianos, um libanês, um sírio, um koweitiano, uma israelita e um belga (também com nacionalidade turca). De todo o mundo chegaram mensagens de apoio: o presidente dos EUA, Barack Obama, ofereceu ajuda às autoridades turcas e o da Rússia, Vladimir Putin, disse que Moscovo continua a ser um parceiro de confiança na luta antiterrorista.

"Enquanto nação, vamos lutar até ao fim para acabar não apenas com os ataques armados dos grupos terroristas, mas também contra os seus ataques económicos, políticos e sociais", afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, após o ataque. "Estão a tentar criar o caos, desmoralizar o nosso povo e destabilizar o país. Vamos manter a nossa cabeça fria, ficar mais unidos que nunca, e não vamos ceder a estes jogos sujos", acrescentou. "Todas as vidas perdidas nesta etapa são extremamente dolorosas, mas só reforçam a nossa determinação", disse.

Combates em várias frentes

O atentado surge depois de um ano trágico para a Turquia, ainda a recuperar da tentativa de golpe de Estado contra Erdogan, a 15 de julho, na qual 240 pessoas morreram. O governo turco acusa o clérigo radical Fethullah Gülen, que vive no autoexílio nos EUA, de estar por detrás do golpe falhado.

O ataque de ontem não foi reivindicado, mas a Turquia tem sido alvo não só do Estado Islâmico, mas também dos separatistas curdos. Membro da NATO e da coligação internacional que combate o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, a Turquia lançou em agosto uma incursão em território sírio. Há um mês, um porta-voz do grupo sunita apelou a ataques contra o "governo secular e apóstata" da Turquia.

Em junho, 45 pessoas morreram num ataque perpetrado por três alegados simpatizantes do Estado Islâmico ao aeroporto Atatürk, em Istambul. A 10 de dezembro, duas bombas explodiram no exterior de um estádio de futebol, matando 44 pessoas, e, uma semana depois, 13 soldados morreram na explosão de um veículo, em Kayseri. O primeiro ataque foi reivindicado pelos militantes curdos e o segundo foi atribuído a eles por Erdogan.