Pub

"Pessoas dispersaram rapidamente", disse um porta-voz

Duas pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, num suposto ataque com ácido durante o carnaval de Notting Hill, noticia a imprensa inglesa.

De acordo com o Express, um grupo de pessoas terá sido atacada com um líquido ácido.

"Algumas das pessoas dispersaram rapidamente. Duas pessoas ficaram feridas e já receberam tratamento", disse uma fonte à imprensa britânica.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Três pessoas sofreram irritações na pele, mas não será nada de sério", acrescentou.

O mesmo jornal adianta que não existiram detenções relacionadas com este caso e que as autoridades estão a tentar determinar os autores do ataque.