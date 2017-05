Pub

O atacante, de 50 anos, foi detido, depois de ser atingido a tiro.

Dezoito pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com faca, perpetrado por um homem, numa rua de Changchum, no norte da China, disseram hoje as autoridades locais.

Nenhum das vítimas corre risco de vida, indicaram as autoridades, que estão a investigar a causa do ataque.

O homem, identificado como Wang Yunwei, esteve anteriormente hospitalizado devido a problemas de saúde mental, disse a polícia, citou familiares.

A China tem registado vários incidentes do género, normalmente ligados a pessoas com problemas psicológicos ou com ressentimentos com vizinhos ou a sociedade no geral.

No ano passado, um ataque à faca nas imediações de uma escola primária, no norte do país, deixou feridos sete estudantes.

Em outubro passado, um homem assassinou 16 pessoas, membros de cinco famílias diferentes, numa zona rural da província de Yunnan, no sudoeste da China.