A primeira-ministra britânica afirmou esta manhã que "ontem vimos o pior da humanidade"

O homem que ontem atacou Westminster, matando três pessoas (dois civis e um polícia) e ferindo outras 29, era britânico e conhecido das autoridades, mais precisamente do MI5, os serviços secretos do país, revelou esta manhã a primeira-ministra britânica Theresa May.

A governante adiantou, numa intervenção no parlamento, que "há alguns anos" o atacante foi investigado pelo MI5 por eventuais ligações ao "extremismo violento". No entanto, disse que se tratava de "uma figura periférica".

"Um ataque terrorista tentou acabar com a democracia ontem", disse a governante, defendendo que se tratou de um "ataque às pessoas livres".

"Ontem vimos o pior da humanidade", afirmou, garantindo que "recordaremos o melhor", nomeadamente a tentativa de salvar a vida do polícia Keith Palmer.

Theresa May realçou que hoje as pessoas continuam as suas vidas normalmente, o que, defendeu, constitui "a melhor resposta para mostrar que nunca cederemos ao terrorismo".

A primeira-ministra esclareceu ainda que, além dos 12 britânicos, foram assistidos no hospital três franceses, dois romenos, quatro sul-coreanos, um alemão, um chinês, um irlandês, um italiano e dois gregos. Há ainda três polícias feridos, dois deles em situação grave.