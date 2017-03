Pub

Memorando foi enviado à equipa da Casa Branca, depois de um pedido feito a semana passada pelos democratas no Senado

O gabinete do conselheiro da Casa Branca instruiu os assessores do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a preservar os materiais que possam estar ligados à alegada interferência russa nas eleições de 2016 e assuntos relacionados.

Segundo três funcionários do Governo, citados pela AP, que pediram para não ser identificados, o memorando foi enviado à equipa da Casa Branca na terça-feira, depois de um pedido feito a semana passada pelos democratas do Senado.

No pedido, os democratas pedem à Casa Branca e aos departamentos policiais, incluindo o FBI, que mantenham todos os materiais que envolvem contactos que a administração, a campanha e a equipa de transição de Donald Trump teve com funcionários do Governo russo ou seus associados.

Os três funcionários da administração que confirmaram o envio do memorando pediram para não serem identificados, porque não estavam autorizados a divulgar publicamente o memorando.

O Presidente Donald Trump negou ter qualquer conhecimento de que os seus assessores tenham estado em contacto com agentes dos serviços secretos russos durante a eleição.

No início do ano, o FBI interrogou Michael Flynn, então assessor de segurança nacional de Donald Trump, sobre os seus contactos com o embaixador da Rússia nos Estados Unidos, após as eleições.

Michael Flynn foi demitido depois de ter revelado que enganou o vice-presidente Mike Pence e outros funcionários da Casa Branca sobre a natureza dos seus contactos com o diplomata russo.