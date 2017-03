Pub

Sebastian Gorka é um antigo editor do site de notícias do site ligado à extrema-direita Breitbart

Um assessor de Donald Trump falou do atentado em Londres desta quarta-feira para justificar o decreto que o Presidente dos EUA quer fazer passar para banir a entrada no país de refugiados e indivíduos de seis países maioritariamente muçulmanos.

Sebastian Gorka, que já foi editor do site de notícias associado à extrema-direita Breitbart, diz que o ataque que aconteceu em Westminster "não devia ser uma surpresa para ninguém".

"A guerra é real e é por isso que ordens executivas como a do Presidente Trump sobre a imigração são tão importantes", referiu em declarações à Fox News.

No entanto, supondo que uma medida como a de Donald Trump estaria em vigor no Reino Unido, esta não teria evitado que Khalid Masood, autor dos atentados de Londres, tivesse entrado no país, visto ter nascido em solo britânico.

Gorka apareceu no mesmo programa que o britânico Nigel Farage, antigo líder do partido nacionalista britânico Ukip e que é bastante próximo de Trump, de acordo com o The Guardian,

Farage também justificou as medidas que Trump quer implementar com o atentado em Londres.

"Decididamente a audiência norte-americana, ao ver o acontecimento horrendo de Westminster, deve começar a pensar que o que Donald Trump está a tentar fazer é proteger o seu país", afirmou.

"Francamente, se abres a porta a imigração descontrolada de países do Médio Oriente, estás a convidar o terrorismo", acrescentou.