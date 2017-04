Pub

Um grupo de assaltantes brasileiros roubou cerca de 40 milhões de dólares (36,8 milhões de euros) da sede da empresa de transportes de valores Prosegur, em Ciudad del Este, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Em entrevista à radio ABC Cardinal, o ministro do Interior do Paraguai, Lorenzo Lezcano, disse que o grupo era formado por homens fortemente armados e que o assalto aconteceu de madrugada.

O ministro também relatou que a polícia paraguaia acredita que os assaltantes são brasileiros porque a maioria dos carros usada no assalto tinha placa do Brasil, e uma das pessoas que estavam no local no momento do roubo contou que ouviu os criminosos falando em português.

Devido à quantidade de dinheiro que foi roubado, a imprensa paraguaia relata que o assalto teria durado mais de três horas a foi registado em gravações amadoras de vídeo nas quais é possível ver um incêndio, barulho de tiros e de explosões.

Segundo relato do jornal paraguaio ABC Color, os ladrões já teriam fugido para a cidade brasileira de Itaipulândia, que fica na fronteira com o Paraguai.

A polícia brasileira informou que está em contacto com as autoridades paraguaias e que mobilizou reforços para procurar os assaltantes.