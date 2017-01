Pub

Praticamente vê-se neve até ao teto nas imagens do hotel que ficou esta madrugado soterrado depois de uma avalanche

As primeiras imagens do interior do hotel Rigopiano, no centro de Itália, que esta madrugada ficou soterrado na sequência de uma avalanche, mostram aquilo com que as vítimas: neve até ao teto. As autoridades divulgaram um vídeo que mostra o quão difícil é a situação, com paredes deitadas abaixo e corredores invadidos por gelo e destroços.

A proteção civil italiana informou que há 30 pessoas desaparecidas. Estavam registados 22 hóspedes no hotel Rigopiano, no maciço de Gran Sasso, a 1.300 metros de altitude, na cordilheira dos Alpeninos, a cerca de 45 quilómetros da cidade costeira de Pescara, região afetada por uma série de sismos na quarta-feira.

As imagens registadas do exterior permitem ainda verificar que vários andares do edifício ficaram sob a neve.

As equipas de resgate seguiram para o local depois de receberem na quarta-feira algumas mensagens de texto que alertavam para uma avalanche, mas as condições meteorológicas adversas, com vários nevões e mais de cinco metros de neve acumulada, dificultaram o acesso ao local.

Foi com esquis e a pé que as primeiras equipas de resgate conseguiram chegar ao hotel. Segundo os primeiros testemunhos das equipas de socorro, o hotel Rigopiano está completamente soterrado na neve, parcialmente derrubado e são visíveis algumas luzes no interior, mas não se ouvem pessoas a pedir ajuda.

As equipas de resgate já retiraram o primeiro cadáver do interior do hotel.

