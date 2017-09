Pub

Aqui ficam algumas das animações que mostram a dimensão e potencial destrutivo do Irma

A agência espacial norte-americana tem partilhado nas últimas horas imagens impressionantes do furacão Irma, captadas pelos seus satélites ou a partir da Estação Espacial internacional.

Aqui ficam algumas das animações que mostram a dimensão e potencial destrutivo do Irma, que é, segundo o instituto meteorológico francês, o mais longo furacão de categoria 5 na escala de Saffir-Simpson alguma vez registado no mundo, ao manter-se nesse grau, com ventos de 298 Km/hora, há mais de 33 horas.

A NASA partilhou estas duas animações do olho do furacão e da rotação dos ventos:

Imagens captadas da Estação Espacial:

Imagens relativas à precipitação e intensidade dos ventos:

Os três furacões - Katia, Irma e José:

