Jornal espanhol revela imagens das câmaras de videovigilância do Mercado de La Boquería.

O jornal El País divulgou hoje três imagens do suspeito do ataque material nas Ramblas, centro de Barcelona, na passada quinta-feira. Captadas pelas câmaras de videovigilância do Mercado de La Boqueria, situado naquela artéria da cidade, mostram um rapaz de camisola clara e óculos de sol, alegadamente Younes Abouyaaqoub, que as autoridades acreditam ser o condutor da carrinha que matou 13 pessoas.

De acordo com o El País, a polícia acredita que o suspeito fugiu através daquele mercado, tendo-se dirigido à Zona Universitária e depois escapado num carro roubado, cujo condutor veio a ser encontrado morto com golpes de arma branca horas mais tarde, já depois de o suspeito ter escapado a um controlo policial em que atropelou um polícia.

Esta manhã, o Governo catalão confirmou que Younes Abouyaaqoub era o condutor da carrinha que levou a cabo o ataque nas Ramblas.

A polícia catalã publicou no Twitter a notícia dessa identificação, mas não apontou qualquer nome.

Segundo o conselheiro do Interior do governo da Catalunha, Joaquim Forn, o suspeito fugiu num "Ford Focus que não respeitou um posto de controlo" instalado na avenida Diagonal, em Barcelona.

O veículo apareceu mais tarde, a três quilómetros da avenida, encontrando-se no interior um cadáver apunhalado.

Caso se confirme esta teoria, o dono do veículo, Pau Pérez, 34 anos e morador de Vilafranca de Penedès (Barcelona), passaria a ser a décima quinta vítima dos atacantes, juntando-se aos 13 mortos das Ramblas e à pessoa que morreu no atentado de Cambrills, Tarragona.

Segundo o conselheiro do Interior, a polícia da Catalunha (Mossos de Esquadra) desconhecem ainda se o suspeito, no momento em que terá intercetado o Ford Focus, contou, ou não, com a ajuda de um cúmplice.

"Esta é uma das linhas de investigação" disse Forn sublinhando que, até ao momento, não há dados consistentes sobre a fuga do atacante que fugiu a pé do local do atentado, atravessando o mercado La Boquería.

Entretanto, as autoridades espanholas já informaram as polícias europeias sobre a identidade do suspeito que se encontra em fuga.