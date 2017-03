Pub

Foi montado um perímetro de segurança de sete quilómetros e retiradas milhares de pessoas

As imagens de um vídeo amador mostram bem a intensidade da explosão e do incêndio num depósito de munições na região de Kharkov, no leste da Ucrânia. O incidente deu-se no dia 23, quarta-feira passada, e obrigou à retirada de milhares de pessoas.

Devido ao incêndio foi criada uma zona de segurança de 7 quilómetros à volta do local e as autoridades organizaram dois pontos para onde os moradores se refugiaram. Pelo menos, 15 mil pessoas terão sido obrigadas a abandonar as suas casas.

Nos depósitos existiam 138 mil toneladas de explosivos e o arsenal ocupava uma área de 368 hectares.

A explosão, que foi seguida de um incêndio, ocorreu durante a madrugada, provocando a detonação de vários depósitos com munições de artilharia.

Várias casas ficaram destruídas.

