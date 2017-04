Entrada do antigo campo de concentração, em Auschwitz-Birkenau. "O trabalho liberta-vos" lê-se no slogan nazi

Pub

O arquivo, até agora inacessível, dos processos de acusação a nazis nos célebres julgamentos de Nuremberga, revela provas dos campos de extermínio desconhecidas até hoje

Páginas de um dos momentos mais negros da história da humanidade podem ser reescritas, depois de consultados os arquivos dos processos dos julgamentos dos nazis, que decorreu em Nuremberga, entre 1945 e 1946. O The Guardian noticia esta terça-feira que o arquivo, até agora inacessível, da comissão de crimes de guerra da ONU, que data de 1943, está a ser aberto pela Biblioteca. em Londres, com um catálogo que pode ser pesquisado online. Fazem parte do espólio os documentos utilizados na acusação aos nazis, com provas detalhadas dos campos de concentração, desconhecidas até hoje,

"As coisas que vimos foram chocantes", afirma Siegfried Ramler, intérprete do julgamento de Nuremberga.

O arquivo, tal como a Comissão das Nações Unidas para os Crimes de Guerra, foi fechado no final da década de 1940, quando a Alemanha Ocidental se tornou num aliado fundamental dos EUA no início da guerra fria e a utilização destes registos foi suprimida. Na mesma época, muitos condenados nazisforam libertados antecipadamente, depois que o senador anti-comunista norte-americano Joseph McCarthy ter pressionado para encerrar os julgamentos por crimes de guerra.

O acesso à grande quantidade de provas e acusações foi planeado para coincidir com a publicação da "Terça-Feira de Direitos Humanos Após Hitler: A História Perdida dos Processos de Crimes de Guerra do Eixo", por Dan Plesch, um investigador que trabalha nos documentos há uma década.

Os documentos registam um conjunto vasto de provas, desde pouco depois da fundação da ONU em janeiro de 1942. Eles demonstram que a violação e a prostituição forçada estavam a se consideradas nos processos de acusação como crimes de guerra em tribunais distantes como Grécia, Filipinas e Polónia no final da década de 1940. Até aqui pensava-se que se tratava de uma medida legalmente inovadora apenas após o conflito bósnio de 1990.

O governo polaco no exílio, segundo está também registado nos arquivos, forneceram descrições extraordinariamente detalhadas para a Comissão da ONU de campos de concentração como Treblinka e Auschwitz, onde milhões de judeus foram gaseados.

A Biblioteca de Wiener foi fundada em Amesterdão em 1934 por Alfred Wiener para monitorizar o anti-semitismo nazi. Wiener enviou sua coleção para Londres, na véspera da segunda guerra mundial, depois trabalhou com o governo britânico para informar as autoridades sobre o regime de Hitler e fornecer provas para os julgamentos de Nuremberga.

Agora com sede em Bloomsbury, no centro de Londres, a biblioteca apoia o estudo do Holocausto e genocídio. Alfred Wiener também trabalha com o International Tracing Service para fornecer ajuda gratuita para aqueles que procuram parentes que desapareceram nos campos de concentração.

"O catálogo da Comissão de Crimes de Guerra da ONU, que pode ser pesquisado online, estará disponível em nosso site nesta semana", disse o arquivista da biblioteca, Howard Falksohn. "As pessoas então poderão entrar e olhar através do próprio arquivo. "Antecipamos um enorme interesse. Alguns dos arquivos PDF [no qual o arquivo UN 900GB foi copiado] contêm cada um mais de 2.000 páginas. Esta é a primeira vez que estarão disponíveis para qualquer pessoa no Reino Unido. Pode muito bem ser que as pessoas sejam capazes de reescrever capítulos cruciais da história usando aa novas provas".