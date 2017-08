Pub

O diamante representa "a raridade dentro da raridade" e será vendido em leilão

O raro diamante vermelho, com corte radiante polido de 2,11 quilates, é conhecido como Argyle Everglow e é o maior diamante deste tipo (Fancy Red) descoberto em 33 anos de história da empresa de mineração Rio Tinto.

O Argyle Everglow representa "a raridade dentro da raridade e impulsionará a busca global de colecionadores e conhecedores pelo incomparável", disse Josephine Johnson, gerente da Argyle Pink Diamonds, em declarações à CNN.

O diamante ainda não tem um valor estipulado, mas é esperado que a sua venda alcance um valor na escala dos milhões:"A pedra tem metade do tamanho de uma moeda de centavo, mas espero que seja vendida por mais de dez milhões de dólares (aproximadamente nove milhões de euros) ", disse Tobias Kormind, diretor da 77Diamonds.com, o maior vendedor de diamantes online na Europa.

O peso em quilates, a força da cor e a clareza são fatores determinantes na avaliação de um diamante sendo que a diferença de valor entre uma pedra muito limpa e uma que apresente inclusões é excessivamente grande.

Graeme Thompson, joalheiro representante da leiloeira britânica Bonhams na Ásia, manuseia pedras preciosas diariamente, mas no entanto só segurou um diamante vermelho uma vez, há cerca de cinco anos: "Os diamantes vermelhos são os mais raros de todos e quem tem a oportunidade de segurar uma pedra vermelha sem qualquer modificação de cores tem muita sorte", disse.

O diamante será apresentado em conjunto com outras pedras preciosas na mostra anual da Rio Tinto e estará disponível para venda no leilão anual da empresa, no qual os compradores poderão escolher entre 58 diamantes, com um total de 49,39 quilates. Os diamantes foram selecionados pela sua beleza única e nomeados de forma a garantir um registo permanente da sua contribuição para a história dos diamantes mais importantes do mundo. A coleção será exibida em Hong Kong e Perth, na Austrália, com encerramentos das propostas de licitação a 11 de outubro.

A empresa de mineração Rio Tinto tem vindo a exibir as suas pedras, provenientes de uma mina na Austrália nos últimos 33 anos sendo que durante esse período foram vendidos menos de 20 quilates de diamantes Fancy Red certificados.